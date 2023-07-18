Футболісти Динамо Денис Попов та Микола Шапаренко показали нову форму, у якій кияни гратимуть впродовж наступного сезону.

Київське Динамо провело презентазію ігрової форми на прийдешній сезон. Кияни презентували однразу три комплекти – домашній, виїзний та третій.

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Форму виконали у білому, синьому та жовтому кольорах. У презентації взяли участь гравці "біло-синіх" Микола Шапаренко та Денис Попов.

Як і раніше, технічним спонсором київського клубу залишається New Balance, який вже шостий сезон поспіль представляє новий дизайн екіпірування. Продаж нової форми розпочнеться 18 липня в офіційних магазинах New Balance та ФК Динамо.

Нагадаємо, кияни почнуть сезон матчем першого туру УПЛ проти закарпатського Миная. Також підопічні Луческу зіграють в Лізі конференцій.