Арсенал запропонував Вілліану контракт, якого бразилець не дочекався від Челсі

"Каноніри" прагнуть підсилитися колишнім лідером донецького Шахтаря та вже зробили йому відповідну пропозицію.

Атакувальний хавбек Челсі отримав пропозицію провести найближчі 3 роки у складі лондонського Арсенала. Саме такий контракт вимагав бразилець від Челсі, але після відмови "пенсіонерів" Вілліан покине клуб на правах вільного агента.

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Таким чином, "каноніри" вийшли вперед у боротьбі за 31-річного вінгера, яким також цікавляться Барселона та Інтер Маямі. Щоправда, двоє останніх пропонують кращі умови особистого контракту, інформує Sky Sports.

Нагадаємо, бразилець перейшов у Челсі в 2013 році з Анжи за 35 млн євро. У сезоні 2019/20 екс-зірка Шахтаря зіграв 47 матчів, у яких забив 11 голів та віддав 9 асистів. У складі Челсі Вілліан двічі став чемпіоном Англії та переміг у Лізі Європи 2018/19.

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