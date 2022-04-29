Захисник Альянса Руслан Пісний вступив до лав нацбатальйону, аби боронити країну від російських окупантів, повідомляє Footboom.

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Додамо, що це далеко не перший представник українського футболу, який взяв до рук зброю після початку навали рашистів. Раніше до лав ЗСУ вступив Юрій Вернидуб, а у київській територіальній обороні опинились Олександр Алієв та Андрій Богданов.

Наразі триває 65-й день російського нападу на Україну. Зусиллями ЗСУ вдалось зупинити честолюбиві наміри рашистів, але оборона країни триває.

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