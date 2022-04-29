Гравець Альянса долучився до захисту України зі зброєю в руках
Дедалі більше футболістів змінюють футбольну форму на військову амуніцію.
Захисник Альянса Руслан Пісний вступив до лав нацбатальйону, аби боронити країну від російських окупантів, повідомляє Footboom.
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Додамо, що це далеко не перший представник українського футболу, який взяв до рук зброю після початку навали рашистів. Раніше до лав ЗСУ вступив Юрій Вернидуб, а у київській територіальній обороні опинились Олександр Алієв та Андрій Богданов.
Наразі триває 65-й день російського нападу на Україну. Зусиллями ЗСУ вдалось зупинити честолюбиві наміри рашистів, але оборона країни триває.
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