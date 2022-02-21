Мейкайла Мур, яка виступає за жіночу команду Ліверпуля і збірну Нової Зеландії, стала автором трьох голів у власні ворота в поєдинку проти команди США.

Матч жіночих команд США і Нової Зеландії в рамках Кубка SheBelieves запам'ятався нетиповим хет-триком 25-річної Мейкайли Мур. Захисниця, яка виступає за Ліверпуль, тричі вразила власні ворота вже до 36-ї хвилини.

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Вперше Мур зрізала м'яч у сітку воріт своєї команди на 5-й хвилині. Нещасний випадок, який може трапитися з кожним. Але минуло буквально кілька секунд, як новозеландка оформила другий автогол. Після рикошету від неї м'яч влетів у ворота. На 36-й хвилині Мейкайла втретє засмутила свою команду, невдало вибивши м'яч після прострілу з флангу.

Через 4 хвилини тренер Їтка Клімкова замінила свою підопічну. Гравчиня Ліверпуля залишила поле в сльозах – її можна зрозуміти. Бувають дні, які хочеться забути, – у випадку Мейкайли це саме той випадок.

Матч у підсумку завершився з рахунком 5:0 на користь американок.

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