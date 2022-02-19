Жіночі команди Динамо та Шахтаря влаштували справжнє шоу в першому Класичному серед жінок. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Жіночий футбол. Контрольні матчі

Динамо – Шахтар – 2:3

Голи: ?, 19, ?, 27 – Ольховська, 30, Кревська, 40, Янчук, 45, (пен.)

Нереалізований пенальті: ?, 42 (Динамо)

Сьогодні, 19 лютого, відбулась історична подія в українському футболі – перше Класичне серед жінок. Динамо та Шахтар зустрілись в рамках контрольного матчу. Формат був незвичний: замість 2 таймів по 45 хвилин вони відіграли 3 тайми по 25 хвилин.

Жіноча збірна України з футзалу дізналась суперників у відборі на Євро-2023

Перша третина зустрічі була за киянками. На 19 хвилині після передачі з флангу капітанка Динамо головою переправила м'яч у ворота. Шахтар міг шикарно відігратись, але після дальнього удару сфера влучила у поперечку. А на 27 хвилині рахунок став 2:0. Проста комбінація флангом та передача на дальню стійку і 23-й номер без перешкод подвоїла перевагу.

Шахтар відігрався на 30 хвилині. Після розіграшу штрафного Ольховська стрибнула за м'ячем разом з голкіперкою, після чого сфера опинилась у воротах. 40 хвилина подарувала другий гол "гірничок" – цього разу Кревська замкнула подачу з кутового.

Перемогу ж Шахтарю принесла Янчук на 45 хвилині, реалізувавши пенальті. Цікаво, що за 3 хвилини до цього Динамо не забило з позначки – удар капітанки прийняв на себе каркас воріт.

Україна здійснила найбільший ривок у жіночій таблиці коефіцієнтів УЄФА