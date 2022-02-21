Мейкайла Мур, выступающая за женскую команду Ливерпуля и сборную Новой Зеландии, стала автором трех голов в свои ворота в поединке против команды США.

Матч женских команд США и Новой Зеландии в рамках Кубка SheBelieves запомнился нетипичным хет-триком 25-летней Мейкайлы Мур. Защитник, выступающая за Ливерпуль, трижды поразила свои ворота уже к 36-й минуте.

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Впервые Мур срезала мяч в сетку ворот своей команды на 5-й минуте. Несчастный случай, который может случиться с каждым. Но прошло буквально несколько секунд, как новозеландка оформила второй автогол. После рикошета от нее мяч влетел в ворота. На 36-й минуте Мейкайла в третий раз огорчила свою команду, неудачно выбив мяч после прострела с фланга.

Через 4 минуты тренер Йитка Климкова заменила свою подопечную. Игрок Ливерпуля покинула поле в слезах – ее можно понять. Бывают дни, которые хочется забыть, – в случае Мейкайлы это именно тот случай.

Матч в итоге завершился со счетом 5:0 в пользу американок.

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