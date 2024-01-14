"Грати за Реал і перемогти на чемпіонаті світу": зірковий новачок Кривбаса здивував амбіціями
Півзахисник криворіжців Єгор Твердохліб, який нещодавно перебрався у команду Юрія Вернидуба з Миная, розповів про свої футбольні уподобання.
– Найкращий гравець всіх часів?
– Кріштіану Роналду. Він мені імпонує своїм ставленням до праці.
– Найкрутіший неукраїнський клуб?
– Реал Мадрид. З дитинства за них вболіваю. Чи хотів би там грати? Звісно, але після Кривбаса.
– Тренер номер один у світі?
– Пеп Гвардіола.
– Топовий стадіон, на якому доводилось грати?
– НСК Олімпійський. Грав там у матчі проти Кривбаса в минулому чемпіонаті (0:0), коли Іван Дібанго отримав на мені друге попередження та, як наслідок, червону картку.
– Найсильніший футболіст, проти якого виходив на поле?
– Андрій Понєдєльнік.
– Улюблена книга або фільм про футбол?
– Книга Юргена Клоппа "My Liverpool Romance".
– Найкраще відновлення після матчу?
– Відновлювальні напої та баня.
– Топовий клуб незалежної України?
– Динамо та Кривбас.
– Ваша футбольна мрія?
– Перемогти на чемпіонаті світу.
– Найкращий тренер України після Лобановського?
– Юрій Вернидуб і Володимир Шаран. А також це мій перший тренер, якому я передаю великий привіт, – цитує Твердохліба офіційний сайт криворіжців.
Нагадаємо, Єгор виступав за Минай з літа 2022 року і покинув закарпатців у статусі вільного агента, підписавши з командою Юрія Вернидуба контракт терміном на 4 роки.
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