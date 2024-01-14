Півзахисник криворіжців Єгор Твердохліб, який нещодавно перебрався у команду Юрія Вернидуба з Миная, розповів про свої футбольні уподобання.

– Найкращий гравець всіх часів?

– Кріштіану Роналду. Він мені імпонує своїм ставленням до праці.

– Найкрутіший неукраїнський клуб?

– Реал Мадрид. З дитинства за них вболіваю. Чи хотів би там грати? Звісно, але після Кривбаса.

– Тренер номер один у світі?

– Пеп Гвардіола.

– Топовий стадіон, на якому доводилось грати?

– НСК Олімпійський. Грав там у матчі проти Кривбаса в минулому чемпіонаті (0:0), коли Іван Дібанго отримав на мені друге попередження та, як наслідок, червону картку.

– Найсильніший футболіст, проти якого виходив на поле?

– Андрій Понєдєльнік.

– Улюблена книга або фільм про футбол?

– Книга Юргена Клоппа "My Liverpool Romance".

– Найкраще відновлення після матчу?

– Відновлювальні напої та баня.

– Топовий клуб незалежної України?

– Динамо та Кривбас.

– Ваша футбольна мрія?

– Перемогти на чемпіонаті світу.

– Найкращий тренер України після Лобановського?

– Юрій Вернидуб і Володимир Шаран. А також це мій перший тренер, якому я передаю великий привіт, – цитує Твердохліба офіційний сайт криворіжців.

Нагадаємо, Єгор виступав за Минай з літа 2022 року і покинув закарпатців у статусі вільного агента, підписавши з командою Юрія Вернидуба контракт терміном на 4 роки.

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