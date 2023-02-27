"На дуже важкому полі проти хорошого суперника вийшла бойова та важка гра при дуже складних погодних умовах. Думаю, що вона сподобалася вболівальникам, але в нас трошки додалося головного болю, бо дуже багато футболістів отримали пошкодження.

Шалений дебют Ротаня у відеоогляді матчу Олександрія – Металіст 1925 – 3:3

Зробили чотири вимушених заміни. А після того, як у нас не лишилося права на заміну, наш центральний захисник Євген Ткачук догравав хвилин 15 з травмою. У цьому плані у нас є проблеми. Потрібно зараз думати, як швидше відновити хлопців, щоб підійти у хорошій готовності до наступного туру.

Чого не вистачило для перемоги? Повірте, я впевнений, що зараз те, що хлопці могли – вони зробили. Прилетіли з Туреччини, два тижні тренувалися на синтетичному полі, потім одразу грати на затопленому полі, можна сказати в болоті, дуже важко. Це ні в якому разі не відмовки. Просто це також зіграло свою роль.

Олександрія випустила гравців, які освіжили гру. Ми, на жаль, не змогли цього зробити. Я думаю, що це також зіграло свою роль, адже ми робили лишеки вимушені заміни, а не ті, які могли допомогти нам втримати рахунок або забити четвертий гол", – цитує Голодюка офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, харків'яни у перенесеному матчі 6-го туру з Олександрією вели з рахунком 3:1, однак розгубили перевагу і звели поєдинок до нічиєї.

Олександрія розписала нічию з Металістом 1925 у перестрілці з шістьма голами – Ротань перегорнув гру вдалими замінами