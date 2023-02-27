Перший матч УПЛ у 2023 році відразу почав тішити результативністю. Вже на 7-й хвилині Олександрія покарала Євгена Ткачука за обрізку біля своїх воріт, але центрбек Металіста 1925 швидко реабілітувався власним голом на подачі кутового. До перерви харків'яни взагалі вийшли вперед – Чирук і Бичек удвох організували гол (є питання щодо можливого порушення в центрі поля).

Олександрія розписала нічию з Металістом 1925 у перестрілці з шістьма голами – Ротань перегорнув гру вдалими замінами

На 47-й хвилині запахло провалом у дебютному поєдинку Руслана Ротаня на чолі Олександрії, оскільки підопічні пропустили третій м'яч від Шершня. Господарі проявили характер, вирвавши бодай нічию. Третьяков оформив дубль чудовим ударом з лінії карного майданчика, а потім спрацювали "джокери" Ротаня. Кожушко скинув м'яч на Кобзаря, який з кількох метрів заштовхав м'яч у ворота і встановив остаточні 3:3.