"На очень тяжелом поле против хорошего соперника получилась боевая и тяжелая игра при очень сложных погодных условиях. Думаю, что она понравилась болельщикам, но у нас немножко прибавилось головной боли, потому что очень много футболистов получили повреждения.

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Сделали четыре вынужденных замены. А после того, как у нас не осталось права на замену, наш центральный защитник Евгений Ткачук доигрывал минут 15 с травмой. В этом плане у нас есть проблемы. Нужно сейчас думать, как быстрее восстановить ребят, чтобы подойти в хорошей готовности к следующему туру.

Чего не хватило для победы? Поверьте, я уверен, что сейчас то, что ребята могли – они сделали. Прилетели из Турции, две недели тренировались на синтетическом поле, потом сразу играть на затопленном поле, можно сказать в болоте, очень трудно. Это ни в коем случае не отговорки. Просто это также сыграло свою роль.

Александрия выпустила игроков, которые освежили игру. Мы, к сожалению, не смогли этого сделать. Я думаю, что это также сыграло свою роль, ведь мы делали лишь вынужденные замены, а не те, которые могли помочь нам удержать счет или забить четвертый гол", – цитирует Голодюка официальный сайт Металлиста 1925.

Напомним, харьковчане в перенесенном матче 6-го тура с Александрией вели со счетом 3:1, однако растеряли преимущество и свели поединок к ничьей.

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