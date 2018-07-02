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Грант на цьому тижні пройде медобстеження в Манчестер Юнайтед

18:20 106 Читать на русском
Грант на цьому тижні пройде медобстеження в Манчестер Юнайтед
Лі Грант / Sky Sports

Голкіпер Сток Сіті Лі Грант вже на цьому тижні може стати футболістом Манчестер Юнайтед.

35-річний Лі Грант невдовзі підпише контракт з Манчестер Юнайтед, повідомляє Sky Sports.

Фекір зацікавив Манчестер Юнайтед

Британець вже цього тижня повинен пройти медичне обстеженння та приєднатись до "червоних дияволів".

Наставник Юнайтед Жозе Моурінью розглядає Гранта в якості дублера Давіда Де Хеа.

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