Грант на этой неделе пройдет медобследование в Манчестер Юнайтед

Голкипер Сток Сити Ли Грант уже на этой неделе может стать футболистом Манчестер Юнайтед.

35-летний Ли Грант вскоре подпишет контракт с Манчестер Юнайтед, сообщает Sky Sports.

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Британец уже на этой неделе должен пройти медицинское обстеженння и присоединиться к "красных дьяволов".

Наставник Юнайтед Жозе Моуринью рассматривает Гранта в качестве дублера Давида Де Хеа.

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