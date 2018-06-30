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Фекір зацікавив Манчестер Юнайтед

13:52 146 Читать на русском
Фекір зацікавив Манчестер Юнайтед
Набіль Фекір / Le Parisien

Атакувальний півзахисник французького Ліона Набіль Фекір потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Юнайтед.

Лідер Ліона знову отримав шанс переїхати на Туманний Альбіон, повідомляє Le Progres.

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За інформацією видання, Манчестер Юнайтед увімкнувся в боротьбу за хавбека та лідера Ліона. Деталі пропозиції манкуніанців наразі залишаються невідомими.

Фекіром раніше активно цікавився Ліверпуль. ЗМІ писали, що він вже встиг обрати номер у Ліверпулі, але перехід зірвався в останній момент через побоювання "червоних" щодо травми коліна француза. Мерсисайдці нібито спробували зменшити трансферну вартість півзахисника.

У сезоні 2017/18 Набіль Фекір у Лізі 1 провів 30 матчів, у яких забив 18 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

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