Тибо Куртуа продолжал реабилитацию после травмы, поэтому Андрей Лунин получил шанс в шестой раз подряд выйти в стартовом составе.

Героические сейвы Лунина в видеообзоре матча Эльче – Реал – 0:3

Реал разгромно выиграл матч против Эльче, но худшая команда Примеры таки создала проблемы украинцу. Лунину пришлось делать три сейва. Особенно поразило спасение на 70-й минуте, когда Андрей отразил удар Клерка в упор. "Гранде Луниннн", – от комплиментов не удержался даже сам Куртуа.

Grande Luninnnnn — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) October 19, 2022

К сожалению, серия нашего голкипера близится к своему концу. Главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что Куртуа уже здоров и должен выйти в основе на субботний матч против Севилии.

Реал в матче с 3 отмененными голами одолел Эльче – Лунин стал одним из лучших, Бензема подвергся двойному ограблению