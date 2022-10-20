"Гранде Лунин": подвиги украинца в матче с Эльче поразили даже Куртуа
Вратари мадридского Реала радуются успехам друг друга.
Тибо Куртуа продолжал реабилитацию после травмы, поэтому Андрей Лунин получил шанс в шестой раз подряд выйти в стартовом составе.
Героические сейвы Лунина в видеообзоре матча Эльче – Реал – 0:3
Реал разгромно выиграл матч против Эльче, но худшая команда Примеры таки создала проблемы украинцу. Лунину пришлось делать три сейва. Особенно поразило спасение на 70-й минуте, когда Андрей отразил удар Клерка в упор. "Гранде Луниннн", – от комплиментов не удержался даже сам Куртуа.
К сожалению, серия нашего голкипера близится к своему концу. Главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что Куртуа уже здоров и должен выйти в основе на субботний матч против Севилии.
Реал в матче с 3 отмененными голами одолел Эльче – Лунин стал одним из лучших, Бензема подвергся двойному ограблению