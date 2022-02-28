Програму 26-го туру в Іспанії закривав поєдинок у Гранаді між однойменною командою та Кадісом. Для обох колективів зустріч мала надзвичайно важливе значення, адже вони борються за виживання. Господарі йшли над зоною вильоту, але всього у чотирьої очках від неї – гості ж у випадку перемогу скоротили б відставання до мінімуму.

У першому таймі команди грали на рівних, завдавши по 4 удари, однак "жовта субмарина" була гострішою. В другому таймі "підводники" явно домінували, практично нічого не дозволивши супернику, але торпедувати голкіпера "насридів" їм так і не вдалося. У підсумку, поєдинок завершився без забитих голів.

Гранада набрала 25 очок і залишилась сімнадцятою, перервавши 5-матчеву серію поразок. Кадіс, набравши 21 заліковий бал, вийшов на вісімнадцяту позицію.

Росія напала на Україну: тотальний бан окупанта від ФІФА і УЄФА, Вернидуб йде на війну, зірки дали мільйони армії (LIVE)