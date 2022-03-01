Программу 26-го тура в Испании закрывал поединок в Гранаде между одноимённой командой и Кадисом. Для обоих коллективов встреча имела чрезвычайно важное значение, ведь они борются за выживание. Хозяева шли над зоной вылета, но всего в четырёх очках от неё – гости же в случае победы сократили бы отставание до минимума.

В первом тайме команды играли на равных, нанеся по 4 удара, однако "жёлтая субмарина" была острее. Во втором тайме "подводники" явно доминировали, практически ничего не позволив сопернику, но торпедировать голкипера "насридов" им так и не удалось. В итоге поединок завершился без забитых голов.

Гранада набрала 25 очков и осталась семнадцатой, прервав 5-матчевую серию поражений. Кадис, набрав 21 зачётный балл, вышел на 18-ю позицию.