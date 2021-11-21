Гранада поступилася Реалу в рамках 13-го туру іспанської Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Мадридці вдруге поспіль перемогли на Нуево Лос Карменес. Як і наприкінці минулого сезону, господарі капітулювали з рахунком 1:4. Підопічні Карло Анчелотті забили кілька розкішних передусім командних голів.

Реал розгромив Гранаду на виїзді й повернувся на вершину Ла Ліги

Завдяки цій перемозі Реал набрав 30 очок і вийшов на першу сходинку в турнірній таблиці, відірвавшись від Севільї та Сосьєдада на 2 залікових бали. Щоправда, баски сьогодні можуть повернутись на вершину. Гранада залишилася у зоні вильоту.