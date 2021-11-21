Гранада – Реал – 1:4 – відео голів та огляд матчу
20:07 - Читать на русском
Гранада поступилася Реалу в рамках 13-го туру іспанської Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
34’ Луїс Суарес
68’ Рамон Мончу
Марко Асенсіо 19’
Начо 25’
Жуніор Вінісіус 56’
Ферлан Менді 76’
19’ Марко Асенсіо
25’ Начо
34’ Луїс Суарес
56’ Жуніор Вінісіус
68’ Рамон Мончу
76’ Ферлан Менді
Мадридці вдруге поспіль перемогли на Нуево Лос Карменес. Як і наприкінці минулого сезону, господарі капітулювали з рахунком 1:4. Підопічні Карло Анчелотті забили кілька розкішних передусім командних голів.
Реал розгромив Гранаду на виїзді й повернувся на вершину Ла Ліги
Завдяки цій перемозі Реал набрав 30 очок і вийшов на першу сходинку в турнірній таблиці, відірвавшись від Севільї та Сосьєдада на 2 залікових бали. Щоправда, баски сьогодні можуть повернутись на вершину. Гранада залишилася у зоні вильоту.
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