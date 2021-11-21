Мадридцы во второй раз подряд победили на Нуэво Лос Карменес. Как и в конце прошлого сезона, хозяева капитулировали со счетом 1:4. Подопечные Карло Анчелотти забили несколько роскошных, прежде всего, командных голов.

Реал разгромил Гранаду на выезде и вернулся на вершину Ла Лиги

Благодаря этой победе Реал набрал 30 очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице, оторвавшись от Севильи и Сосьедада на 2 зачетных балла. Правда, баски сегодня могут вернуться на вершину. Гранада осталась в зоне вылета.