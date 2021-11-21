Гранада – Реал – 1:4 – видео голов и обзор матча
20:08 - Читати українською
Гранада уступила Реалу в рамках 13-го тура испанской Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
34’ Луис Суарес
68’ Рамон Мончу
Марко Асенсио 19’
Начо 25’
Жуниор Винисиус 56’
Ферлан Менди 76’
19’ Марко Асенсио
25’ Начо
34’ Луис Суарес
56’ Жуниор Винисиус
68’ Рамон Мончу
76’ Ферлан Менди
Мадридцы во второй раз подряд победили на Нуэво Лос Карменес. Как и в конце прошлого сезона, хозяева капитулировали со счетом 1:4. Подопечные Карло Анчелотти забили несколько роскошных, прежде всего, командных голов.
Реал разгромил Гранаду на выезде и вернулся на вершину Ла Лиги
Благодаря этой победе Реал набрал 30 очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице, оторвавшись от Севильи и Сосьедада на 2 зачетных балла. Правда, баски сегодня могут вернуться на вершину. Гранада осталась в зоне вылета.
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