"Не можу сказати, що я розчарований нашою грою, але повністю розчарований результатом. Суперник був більш фартовим. Планували активно почати матч, пресингувати, були моменти в самому початку гри, могли забивати кілька м'ячів, але не пощастило сьогодні.

Дебютні голи новачка дніпрян у відеоогляді матчу Десна – СК Дніпро-1 – 0:2

Воротар Дніпра-1 добре зіграв, витягнув кілька складних м'ячів. Нам не вистачило всього в комплексі: десь майстерності, десь удачі. Грали дві команди, забивала одна, тому результату немає. Не можу оцінити красу футболу. Тренера повинні оцінювати за результатом, а наскільки красива гра була? Напевно, тому, хто виграв, більше сподобалася", – сказав Рябоконь у ефірі Тур ONLINE.

Додамо, що Десна програла два матчі поспіль та віддала четверту сходинку УПЛ Ворсклі.

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