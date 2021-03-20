"Не могу сказать, что я разочарован нашей игрой, но полностью разочарован результатом. Соперник был более удачлив. Планировали активно начать матч, прессинговать, были моменты в самом начале игры, могли забивать несколько мячей, но не повезло сегодня.

Дебютные голы новичка днепрян в видеообзоре матча Десна – СК Днепр-1 – 0:2

Вратарь Днепра-1 хорошо сыграл, вытащил несколько сложных мячей. Нам не хватило всего в комплексе: где-то мастерства, где-то удачи. Играли две команды, забивала одна, поэтому результата нет. Не могу оценить красоту футбола. Тренера должны оценивать по результату, а насколько красивая игра была? Наверное, тому, кто выиграл, больше понравилась", – сказал Рябоконь в эфире Тур ONLINE.

Добавим, что Десна проиграла два матча подряд и отдала четвертую строчку УПЛ Ворскле.

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