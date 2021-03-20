Дебютні голи новачка дніпрян у відеоогляді матчу Десна – СК Дніпро-1 – 0:2
19:43 - Читать на русском
СК Дніпро-1 переміг Десну в 19 турі УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.
завершено
Маріо Чуже 45+1’
Маріо Чуже 90+3’
45+1’ Маріо Чуже
90+3’ Маріо Чуже
Моментів вистачало біля обох воріт, проте забивали лише гості, а саме Маріо Чуже. Зимовий новачок СК Дніпро-1 відзначився дебютними голами за команду Йовічевіча.
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Хорват карав Десну в кінцівках таймів. Спочатку Чуже ідеально розібрався із захисником і Литовкою, а на останніх секундах добив м'яч після пострілу Піхальонка зі штрафного. Компліментів заслуговує і голкіпер дніпрян Юрчук, який героїчно вберіг свої ворота "сухими".
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