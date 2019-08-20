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Грачов: Часи, коли Динамо було лідером українського футболу, вже в минулому

16:08 262 Читать на русском
Грачов: Часи, коли Динамо було лідером українського футболу, вже в минулому
Віктор Грачов / фото: ФК Шахтар

Колишній гравець Шахтаря Віктор Грачов поділився очікуваннями від матчу 5-го туру УПЛ Шахтар – Маріуполь.

 

"Маріуполю буде дуже складно щось протиставити Шахтарю. Добре, що у приазовців є більше часу на підготовку до поєдинку, адже 4-й тур вони пропустили. Після поразки 4:0 від АЗ, грати через два дні на третій плюс довга дорога назад – Маріуполю було б ще складніше. Втім, Шахтар все одно переїде азовців катком.

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Скільки заб'є Шахтар? Думаю від 3 до 5, скоріш за все, 5. Сьогодні команди перебувають у різних вагових категоріях. Звідси і результат. Маріуполю потрібно зосередитися і брати очки з командами свого рівня. А з такою командою, як Шахтар, це нереально.

У Шахтаря немає конкуренції в нинішньому чемпіонаті. Динамо намагається її створити, але поки не виходить. Часи Динамо закінчились, я їм про це сказав ще 10 років тому. Часи, коли київський клуб диктував умови і був лідером українського футболу, вже в минулому", – поділився Грачов в інтерв'ю Terrikon.

Нагадаємо, Шахтар прийматиме Маріуполь 25 серпня, початок гри о 19:30.

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Шахтар Шахтар Шахтар - Маріуполь Динамо Динамо Маріуполь Маріуполь Віктор Грачов
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