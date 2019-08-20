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Грачев: Времена, когда Динамо было лидером украинского футбола, уже в прошлом

16:10 76 Читати українською
Грачев: Времена, когда Динамо было лидером украинского футбола, уже в прошлом
Виктор Грачев / фото: ФК Шахтер

Бывший игрок Шахтера Виктор Грачев поделился ожиданиями от матча 5-го тура УПЛ Шахтер – Мариуполь.

 

"Мариуполю будет очень сложно что-то противопоставить Шахтеру. Хорошо, что у приазовцев есть больше времени на подготовку к поединку, ведь 4-й тур они пропустили. После поражения 4:0 от АЗ, играть через два дня на третий плюс длинная дорога назад – Мариуполю было бы еще сложнее. Впрочем, Шахтер все равно переедет азовцев катком.

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Сколько забьет Шахтер? Думаю от 3 до 5, скорее всего, 5. Сегодня команды находятся в разных весовых категориях. Отсюда и результат. Мариуполю нужно сосредоточиться и брать очки с командами своего уровня. А с такой командой, как Шахтер, это нереально.

У Шахтера нет конкуренции в нынешнем чемпионате. Динамо пытается ее создать, но пока не получается. Времена Динамо закончились, я им об этом сказал еще 10 лет назад. Времена, когда киевский клуб диктовал условия и был лидером украинского футбола, уже в прошлом", – поделился Грачев в интервью Terrikon.

Напомним, Шахтер будет принимать Мариуполь 25 августа, начало игры в 19:30.

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Шахтер - Мариуполь Мариуполь Мариуполь Виктор Грачёв
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