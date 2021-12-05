Лідер Динамо Віктор Циганков заговорив про наболіле після поєдинку з Вересом (3:0).

"Якість полів у зимовий період у нас в Україні не з найкращих. На жаль, граючи на бетоні, футболістам здоров'я це не додає.

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Сподіваюся, у майбутньому люди, які відповідають за проведення матчів, враховуватимуть цей момент", – написав Циганков в Instagram.

Нагадаємо, через промерзлий газон у Луцьку на стадіоні Авангард, представники Динамо пропонували перенести матч з Вересом до Києва. Проте арбітри дозволили проведення гри на домашній арені Вереса.

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