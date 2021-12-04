"Ми повинні розуміти, що в Україні такий клімат. Газон дійсно доволі жорсткий, але бригада арбітрів дала дозвіл на проведення гри, хоча розмова була доволі жорсткою, доходило навіть до образ.

Поєдинок Динамо U-19 перенесли на весну через форс-мажор

Так, я знаю, що поле жорстке, але що я можу зробити? Це питання до працівників стадіону. Я розумію, що газон не дуже хороший. Зараз я один несу за це відповідальність, але мені шкода гравців, які гратимуть не в дуже хороших умовах. Я захищаю Верес. Наприкінці наради ми потисли один одному руки з представниками Динамо.

Кияни дійсно пропонували перенести гру до Києва – транспорт, переліт і все решта. Але вчора у Рівному було засідання акціонерів клубу, на якому повинні були бути присутні всі команди Вереса, тому ми відмовилися від цієї ідеї. Це фізично неможливо було зробити", – сказав Шевчук у програмі "ТУР Online".

Сьогодні вранці постало питання – чи відбудеться поєдинок взагалі. Представник Динамо обурився станом газону і звинуватив Верес у навмисному неувімкенні підігріву. Потім була ще одна нарада, на якій був присутній В'ячеслав Шевчук і питання вдалось залагодити. До слова, вчорашній поєдинок молодіжних команд Динамо та Вереса не відбувся саме через незадовільний стан газону.

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