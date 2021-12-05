Лидер Динамо Виктор Цыганков заговорил о наболевшем после поединка с Вересом (3:0).

"Качество полей в зимний период у нас в Украине не из лучших. К сожалению, играя на бетоне, футболистам здоровья это не прибавляет.

Верес – Динамо: матч был в шаге от срыва – хозяева отказались переносить игру в Киев

Надеюсь, в будущем люди, отвечающие за проведение матчей, будут учитывать этот момент", – написал Цыганков в Instagram.

Напомним, из-за промерзшего газона в Луцке на стадионе Авангард, представители Динамо предлагали перенести матч с Вересом в Киев. Однако арбитры разрешили проведение игры на домашней арене Вереса.

Динамо разгромило Верес с дублем Вербича – два удаления и ужасный пенальти Цыганкова в скандальных "танцах" на льду