"Усі потенційні суперники були сильними, адже це Ліга чемпіонів. Потрібно на всі сто відсотків продемонструвати свої найкращі якості. Думаю, що тренер нас добре підготує.

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Ви ж бачили по грі з Шахтарем, що у нас є дисципліна. Треба більше попрацювати з м'ячем – і буде ще краще. АЗ – чудова команда. Добре, що граємо в Києві, не потрібно нікуди летіти. Думаю, що буде дуже цікава гра", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – АЗ відбудеться 15 вересня у Києві у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:00.

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