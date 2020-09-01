Динамо – АЗ: Вербіч оцінив шанси киян у матчі Ліги чемпіонів
Словенський легіонер Динамо Беньямін Вербіч поділився думками щодо майбутнього протистояння у найпрестижнішому єврокубковому турнірі проти нідерландського гранда.
"Усі потенційні суперники були сильними, адже це Ліга чемпіонів. Потрібно на всі сто відсотків продемонструвати свої найкращі якості. Думаю, що тренер нас добре підготує.
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Ви ж бачили по грі з Шахтарем, що у нас є дисципліна. Треба більше попрацювати з м'ячем – і буде ще краще. АЗ – чудова команда. Добре, що граємо в Києві, не потрібно нікуди летіти. Думаю, що буде дуже цікава гра", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.
Нагадаємо, поєдинок Динамо – АЗ відбудеться 15 вересня у Києві у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:00.
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