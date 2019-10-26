Шальке розписав нічию з Борусією Д в Рурському дербі, Баварія перемогла Уніон: 9-й тур Бундесліги, матчі суботи

В рамках суботньої програми 9-го туру чемпіонату Німеччини Рурське дербі завершилось без голів, а Падерборн здобув першу перемогу в сезоні. Звіт про ці та інші матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 9-й тур

Шальке – Борусія Д – 0:0

Баварія – Уніон – 2:1

Голи: Павар, 13, Лєвандовскі, 55 – Польтер, 86 (пен)

Нереалізований пенальті: Андерссон, 58

Герта – Хоффенхайм – 2:3

Голи: Люкебакіо, 55, Калу, 69 – Локадія, 33, Крамаріч, 38, Хюбнер, 80

Вилучення: Даріда, 84 (друга жовта)

Падерборн – Фортуна – 2:0

Голи: Сабірі, 43, Шонлау, 64

Фрайбург – РБ Лейпциг – 2:1

Голи: Хьофлер, 45+2, Петерсен, 90 – Клостерманн, 90+3

Центральним матчем туру у Німеччині стало Рурське дербі, яке проходило у Гельзенкірхені. Важливість цього поєдинку посилювалась тим, що від першого до дев'ятого місця в таблиці було всього два очки, тож внаслідок перемоги цілком можна було очолити чемпіонат. Господарі краще розпочали зустріч – зокрема, на 29-й хвилині Сане замкнув подачу з кутового ударом головою в поперечину, а на 34-й Сердар з лівого краю штрафного влучив у стійку. Крім того, під саме перерву Матондо не реалізував вихід віч-на-віч, хоча лайнсмен все одно помітив у нього офсайд.

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На старті другого тайму Бургшталлєр міг відкрити рахунок, замкнувши подачу з кутового, але м'яч після його удару головою з лінії воріт виніс один із захисників. Борусія відповіла пострілом Санчо з-за меж штрафного повз дальній кут, а на 77-й він же з лівого краю вистрілив поруч із правою стійкою – втім, більшу частину матчу ініціативу тримали "кнаппен". Лише у завершенні поєдинок став рівним, але голів вболівальники так і не побачили. У Рурському дербі – нульова нічия.

У паралельній зустрічі Баварія не втратила можливості скористатися осічкою конкурентів, впевнено перегравши Уніон. Рахунок було відкрито вже на 13-й хвилині, коли голкіпер берлінців виніс подачу Кімміха точно на Павара – втім, це був єдиний гол у першому таймі.

По перерві мюнхенці швидко подвоїли свою перевагу зусиллями Лєвандовскі, який змістився в центр, спіймав відскок від захисника й пробив з лінії штрафного, але всього через п'ять хвилин Андерссон міг скоротити відставання берлінців з пенальті – Нойєр парирував його. Під кінець матчу Лєвандовські забив третій гол у ворота суперника, але його скасували через офсайд у Гнабрі. Це надихнуло Уніон на пенальті, який на 86-й хвилині реалізував Польтер, однак більшого гості зробити не змогли. 2:1 – Баварія святкує непросту перемогу й очолює турнірну таблицю.

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Хоффенхайм завітав до столиці на матч проти місцевої Герти. Гості одразу захопили ініціативу й під завісу першого тайму зробили вагому заявку на перемогу: на 33-й хвилині шикарним пострілом з лінії штрафного в лівий нижній кут рахунок відкрив Локадія, а на 38-й Крамаріч замкнув подачу з кутового – 0:2. По перерві берлінці швидко скоротили відставання зусиллями Люкабакіо, який пробив у падінні через себе у дев'ятку, а на 69-й хвилині Калу, який тільки-но вийшов на заміну, ударом з відскоку зрівняв рахунок – 2:2! Втім, через 11 хвилин Хоффенхайм зумів вирвати перемогу внаслідок корнера, навіс з якого замкнув Хюбнер – 2:3.

Падерборн зустрічався з Фортуною в надії здобути першу перемогу в сезоні. В доволі рівному поєдинку новачок Бундесліги відкрив рахунок на 43-й хвилині зусиллями Сабірі, якому вдався справжній шедевр – Абдельхамід метрів з 25-ти вистрілив у дальню дев'ятку, а м'яч влетів у сітку рикошетом від стійки. У другому таймі Падердборн несподівано подвоїв перевагу: Прьогер змістився з лівого флангу в центр та подав у штрафний, а Шонлау потилицею переправив "круглого" під поперечину – 2:0! Цей гол виявився останнім у зустрічі.

Фрайбург у рідних стінах приймав РБ Лейпциг, в перші півгодини втративши через травми Вальдшмідта та Темпельманна. Втім, "бики" до перерви не змогли скористатися ситуацією, а от господарі ще й забили гол у роздягальню – це Хьофлер пробив з відскоку після подачі з лівого флангу. В другому таймі йшла доволі рівна боротьба, а на 90-й хвилині Фрайбург несподівано подвоїв свою перевагу зусиллями Петерсена, який отримав передачу від Гріфо й пробив з лінії штрафного в лівий нижній кут. Це було дуже вдало, адже на 90+3-й Клостерманн відквитав один гол – втім, на нічию у Лейпцига просто не вистачило часу.