Маріо Гьотце визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі Європи. Німець відзначився голом у ворота Реал Сосьєдада і шикарним асистом на Гакпо, допомігши ПСВ здобути нічию.

Окрім нього, на нагороду претендували Осімхен з Наполі, Райс з Вест Хема та Хуанмі з Бетіса. Осімхен і Райс також були номіновані на найкращий гол першого туру, але й там програли в голосуванні.

Найкращий гол тижня був забитий у поєдинку Ліона та Рейнджерс. Карл Токо-Екамбі змістився з флангу і шикарним ударом вразив дальній кут шотландських воріт. Цей гол посприяв перемозі Ліона.

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