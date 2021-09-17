Ліга Європи, 1-й тур

Група А

Рейнджерс – Ліон – 0:2

Голи: Токо-Екамбі, 23, Таверньє, 55 (аг.)

Група В

ПСВ – Реал Сосьєдад – 2:2

Голи: Гьотце, 32, Гакпо, 55 – Янузай, 34, Ісак, 39

Група D

Олімпіакос – Антверпен – 2:1

Голи: Ель-Арабі, 52, Рябчук, 87 – Саматта, 75

Вилучення: Батай, 90+1 (Антверпен, друга жовта картка)

Буде-Глімт впевнено переграв Зорю у Лізі конференцій, забивши три голи за 12 хвилин

У стартовому матчі групи А Рейнджерс приймав Ліон. Французи з перших хвилин напосіли на ворота чинного чемпіона Шотландії і в середині тайму досягли успіху: Карл Токо-Екамбі увірвався у штрафний майданчик суперника і пробив низом у правий кут воріт. Джо Арібо майже одразу міг зрівнювати – Антоні Лопеш врятував ворота у карколомному стрибку. Згодом він повторив свій подвиг і після пострілу Раяна Кентра у правий кут. Господарі продовжували огризатися і навіть перевершили "левів" у кількості ударів, однак до перерви рахунок не змінився.

Старання Ліона по перерві увінчались голом: Джеймс Таверньє став співавтором трагедії у свої ворота. Згодом у англійського захисника було мінімум два шанси реабілітуватись. Спочатку він зі штрафного влучив у стійку, а згодом Леон Балогун після його передачі зі стандарту спрямував м'яч над поперечиною. Очевидно фортуна цього вечора була на боці французів.

У групі В Реал Сосьєдад половину першого тайму вивчав ПСВ, поки Аднан Янузай врешті не поцілив у поперечину. Господарі відповіли голом Маріо Гьотце. Кіпер іспанців у падінні вирішив перервати простріл нідерландців і руками відбив сферу перед собою. Круглий прилетів прямісінько на ногу зірковому німцю і той довго не роздумуючи відправив кулю у сітку. Не встигли ейндховенці як слід відсвяткувати, як пропустили: Янузай з лінії воротарського замкнув простріл з флангу від Хосеба Сальдуа. За п'ять хвилин гол-близнюк після прострілу того ж Сальдуа записав на свій рахунок Александр Ісак.

По перерві ПСВ зумів відігратись. І знову героєм епізоду став Гьотце, який пасом поміж ніг захисників вивів Гакпо на ворота і той знайшов шпарину між штангою і голкіпером. Цей гол став останнім у матчі.

Олімпіакос зумів забити у ворота Антверпена лише наприкінці тайму. Юссеф Ель-Арабі зльоту відправив м'яч під праву стійку, однак арбітр побіг переглядати VAR і гол скасував. Віктор Фішер перед свистком на перерву міг вивести гостей вперед, однак з лінії воріт пробив повз ворота.

По перерві Ель-Арабі повторив спробу, яка цього разу виявилась вдалою – мароканський форвард головою влучно замкнув навіс від партнера і вивів Олімпіакос вперед. В середині другої сорокап'ятихвилинки Мбвана Саматта після навісу зі штрафного вистрибнув вище за захисників і головою переправив м'яч у сітку, відновивши інтригу у матчі. За три хвилини до завершення матчу молдовський захисник греків Олег Рябчук зльоту вгатив сферу під поперечину після неймовірного пресингу Врусая у штрафному суперника і приніс Олімпіакосу першу перемогу у Лізі Європи.

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