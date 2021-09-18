Марио Гетце признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Немец отметился голом в ворота Реал Сосьедада и шикарным ассистом на Гакпо, чем помог ПСВ добыть ничью.

Кроме него, на награду претендовали Осимхен из Наполи, Райс из Вест Хэма и Хуанми из Бетиса. Осимхен и Райс также были номинированы на лучший гол первого тура, но и там проиграли в голосовании.

Лучший гол недели был забит в поединке Лиона и Рейнджерс. Карл Токо-Экамби сместился с фланга и шикарным ударом поразил дальний угол шотландских ворот. Этот гол помог Лиону победить.

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