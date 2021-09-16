Зоря дебютувала у Лізі конференцій виїздом за полярне коло у норвезьке містечко Буде, розташоване біля військової бази. Місцевий Буде-Глімт у попередньому сезоні став чемпіоном країни, встановивши кілька рекордів і забивши 103 голи – при цьому команда під керівництвом К'єтіла Кнутсена демонструвала сучасну систему організації позиційних атак, багато володіючи м'ячем і вриваючись у штрафний через комбінації. Словом, суперник у луганців був серйозним.

Умови проведення поєдинку не обіцяли нічого хорошого. Після тривалого перельоту підопічні Віктора Скрипника повинні були зіграти за 9 градусів тепла на штучному газоні, при перенасиченому киснем повітрі. Перед самим же початком зустрічі Зоря зіткнулася з новою проблемою – Жунінью отримав пошкодження, тож замість нього довелося випускати Снурніцина. Ігор, між тим, провів у поточному сезоні всього 4 хвилини.

Діри в обороні на тлі потужної атаки норвежців дали про себе знати вже на 2-й хвилині, коли захисники пропустили вривання Пеллегріно у штрафний. Нападник обійшов Мацапуру, але занадто відпустив м'яч. Після цього господарі провели кілька швидких атак з ударами із околиць штрафного, однак жоден не можна було назвати небезпечним. Зоря старалася одразу ж огризатися своїми атаками, але нічого цікавішого за низку дальніх пострілів гості не створили.

В середині першого тайму гра проходила в тому ж руслі. Буде-Глімт більше працював з м'ячем, Зоря відповідала контратаками, а у карний майданчик увійти вдавалося рідко. Обидва колективи огризалися ударами з дистанції, але усі вони не вартували уваги фанів. В цілому, матч проходив у рівній боротьбі, але в очі впадала перевага норвежців у динаміці та точності передач на чужій половині. Крім того, господарі виглядали агресивніше й розкутіше, а от луганці явно нервували. Зрештою, на перерву футболісти відправились за нулів на табло.

Здавалося, що нічого страшного у Буде-Глімті немає. Так, команда агресивна й добре організована, але Зоря більш-менш переконливо стримала тиск. Очікувалось, що у роздягальні Віктор Скрипник проведе певні перестановки, після яких луганці почнуть загострювати – втім, не все сталося, як гадалося. Виявилось, що це норвежці приглядались до гостей, аби влаштувати побиття.

Вже на 47-й хвилині забивати міг Пеллегріно, який легко обійшов Вернидиба в штрафному й прорвався до кута воротарського. Віталій у підкаті встиг вибити м'яч на кутовий, який став для Зорі фатальним. Берг виконав подачу, а Сальтнес головою спокійно пробив метрів з шести – 1:0! І всього через хвилину Буде-Глімт провів другий гол: луганці обрізались на власній половині, а господарі провели блискавичну контратаку з виводом Сольбаккена віч-на-віч з Мацапурою – 2:0. Шок.

Підопічним Віктора Скрипника терміново треба було йти відігруватись, однак за десять хвилин після другого голу Зоря зуміла організувати тільки три жовті картки й кілька проходів без ударів. Команда занадто сильно поспішала й нервувала, однак на 60-й хвилині вона таки отримала шанс забити – голкіпер парирував сильний постріл Громова, Сайядманешу не дали зіграти на добиванні, а подальший постріл Кочергіна метрів з семи заблокували в останню мить!

Покарання за марнотратство прилетіло миттєво. Мацапура розіграв удар від воріт пасом на правий фланг Цвеку, однак Ловро накрили пресингом, відібравши м'яч – голкіпер в цей момент опинився у напівпозиції. Пеллегріно покарав Дмитра ефектним ударом з кута штрафного, перекинувши його. М'яч залетів під дальню стійку. 3:0.

Зоря в таких умовах могла поборотись тільки за гол престижу, хоча часу вистачало навіть для камбеку. На жаль, деморалізовані луганці навіть після серії замін не змогли організувати бодай якийсь момент. Буде-Глімт же розривав гостей, розкатуючи ефектні комбінації з входом у карний майданчик та гострим завершенням. Найкращі нагоди забити четвертий гол змарнував Сальтнес, який пробивав з лівого краю штрафного в стійку й замикав подачу з флангу ударом головою метрів з 10-ти – Мацапура спіймав м'яч.

Були й інші атаки, але Буде-Глімт явно загравався, працюючи більше для вболівальників, ніж для результату. У компенсований же час норвежці змилувались над підопічними Віктора Скрипника, дозволивши провести контрвипад із виходом Громова віч-на-віч – Артем перекинув голкіпера й розмочив рахунок. 3:1. Саме з цими цифрами на табло матч і добіг кінця.