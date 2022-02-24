Вранці 24 лютого російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.

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Президент УЄФА Александр Чеферін скликав позачергове засідання Виконавчого комітету союзу на завтра, 25 лютого. Початок об 11:00 за київським часом, повідомляє прес-служба організації.

На засіданні планують "оцінити ситуацію та ухвалити всі необхідні рішення". Очікується, що завтра Росію офіційно позбавлять права проводити фінал Ліги чемпіонів, а також вирішать долю матчу плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 Росія – Польща, який має відбутися 24 березня.

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