Гордієнко: Фінансова складова в українському футболі змінилася в гірший бік

Новачок Олександрії Артем Гордієнко поділився думками про повернення до української першості після виступів за молдавський Шериф.

"Клуби між собою домовилися. Сторони все влаштувало, в тому числі й мене. Поговорив з Шараном, він був зацікавлений, щоб я сюди прийшов. Я теж. Добре, що так вийшло – сподіваюся, що допоможу команді.

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Фінансова складова в українському футболі змінилася, але нічого, нормально. Змінилася на гірше.

Я можу зіграти на різних позиціях – у контрольних матчах тренер дивився, де я виглядаю краще. Ще поки остаточно не визначився – прийматимуть рішення. Колектив хороший, хлопців багатьох знав. Прийняли добре", – сказав Гордієнко у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, Гордієнко – вихованець луганського футболу. Професіональну кар’єру футболіста розпочав у місцевій Зорі, за яку грав з 2008 по 2019 рік. В липні 2019 року у статусі вільного агента перейшов у молдавський Шериф, а вже у січні 2020 року став гравцем Олександрії. Transfermarkt оцінює футболіста у 450 тисяч євро.

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