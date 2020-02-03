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Олександрія зазнала невдачі у спробах підписати форварда – не підійшли навіть легіонери

18:01 980 Читать на русском
Олександрія зазнала невдачі у спробах підписати форварда – не підійшли навіть легіонери
Володимир Шаран / Сайт Олександрії

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран має певні приводи для невдоволення трансферною кампанією клубу.

"Звичайно, нам хотілося підсилитися ще одним нападником. Стільки форвардів переглянули, в тому числі з-за кордону, але на жодному не зупинилися.

Один із лідерів Олександрії пропустить другий тренувальний збір команди в Туреччині

Не можна сказати, що вони на голову сильніші за наших гравців. А всі хочуть зарплату хорошу, приїжджати без перегляду. На зборах завжди хочеться грати з найсильнішими командами, але так не завжди виходить. Деякі команди вже покидатимуть Туреччину", – розповів Шаран у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, бронзовий призер УПЛ 2018/19 у січні встиг підписати Романа Вантуха, Артема Гордієнка та Богдана Мишенка.

Циганков, Миколенко, Коваленко і ще 8 гравців, для яких цей сезон УПЛ повинен стати останнім

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