Гордиенко: Финансовая составляющая в украинском футболе изменилась в худшую сторону

Новичок Александрии Артем Гордиенко поделился мыслями о возвращении в украинское первенство после выступлений за молдавский Шериф.

"Клубы между собой договорились. Стороны все устроило, в том числе и меня. Поговорил с Шараном, он был заинтересован, чтобы я сюда пришел. Я тоже. Хорошо, что так получилось – надеюсь, что помогу команде.

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Финансовая составляющая в украинском футболе изменилась, но ничего, нормально. Изменилась к худшему.

Я могу сыграть на разных позициях – в контрольных матчах тренер смотрел, где я выгляжу лучше. Еще пока окончательно не определился – будут принимать решения. Коллектив хороший, ребят многих знал. Приняли хорошо", – сказал Гордиенко в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, Гордиенко – воспитанник луганского футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в местной Заре, за которую играл с 2008 по 2019 год. В июле 2019 года в статусе свободного агента перешел в молдавский Шериф, а уже в января 2020-го стал игроком Александрии. Transfermarkt оценивает футболиста в 450 тысяч евро.

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