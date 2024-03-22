Герой півфінального матчу плей-офф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини Роман Яремчук нині заслужено купається у променях слави.

Збірна України у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи напередодні зуміла пройти Боснію, оформивши камбек на останніх хвилинах (2:1). Справжнім героєм поєдинку став Роман Яремчук, який з'явився на полі на 81-й хвилині. Нападник спочатку відзначився сам, відновивши статус-кво, а за трохи віддав результативний пас на Артема Довбика.

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Після завершення гри Яремчук на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram опублікував світлину з матчу, яку підписав: "Вперед, Україно! Гордість бути українцем".

У коментарях Романа привітали чимало вболівальників і футболістів. Серед інших, теплі слова залишили троє партнерів по Валенсії: голкіпер Гіоргі Мамардашвілі, півзахисник Серхі Канос та форвард Дієго Лопес. Доєдналась до вітань і прес-служба "кажанів".

Окрім іноземців, відзначили заслуги Яремчука кіпер Полісся Денис Бойко, хавбек Омонії Роман Безус, В'ячеслав Шевчук, прес-служби УАФ та Олександрії, олімпійський чемпіон Олег Верняєв, журналіст Ігор Бурбас та інші.

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