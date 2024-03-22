Герой полуфинального матча плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины Роман Яремчук ныне заслуженно купается в лучах славы.

Сборная Украины в борьбе за выход на чемпионат Европы накануне сумела пройти Боснию, оформив камбэк на последних минутах (2:1). Настоящим героем поединка стал Роман Яремчук, который появился на поле на 81-й минуте. Нападающий сначала отличился сам, восстановив статус-кво, а за немного отдал результативный пас на Артема Довбика.

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После завершения игры Яремчук на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фотографию с матча, которую подписал: "Вперед, Украина! Гордость быть украинцем".

В комментариях Романа поздравили немало болельщиков и футболистов. Среди других, теплые слова оставили трое партнеров по Валенсии: голкипер Гиорги Мамардашвили, полузащитник Серхи Канос и форвард Диего Лопес. Присоединилась к поздравлениям и пресс-служба "летучих мышей".

Кроме иностранцев, отметили заслуги Яремчука кипер Полесья Денис Бойко, хавбек Омонии Роман Безус, Вячеслав Шевчук, пресс-службы УАФ и Александрии, олимпийский чемпион Олег Верняев, журналист Игорь Бурбас и другие.

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