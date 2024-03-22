Напередодні збірна України у надважкому півфіналі плей-офф відбору на Євро-2024 здолала Боснію і Герцеговину (2:1) і здобула право поборотися за вихід на чемпіонат Європи. У вирішальній дуелі "синьо-жовті" 26 березня зіграють з Ісландією, яка у паралельному матчі розбила Ізраїль з рахунком 4:1.

"Наша "Танкетка" – головний герой": Валенсія привітала Яремчука з голом і перемогою над Боснією

Одним з героїв поєдинку проти боснійців став Артем Довбик, який на 88-й хвилині забив переможний гол після асисту Романа Яремчука. Прес-служба Жирони вирішила похизуватись успіхами свого форварда і опублікувала у соцмережах взяття воріт українцем.

"Довбик хоче на Євро!" – підписали відео гола у каталонському клубі.

Україна перемогла Боснію та прорвалася у фінал плей-офф за Євро-2024 – Яремчук зробив гол+пас на останніх хвилинах