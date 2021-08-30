У першому таймі "вовки" кілька разів могли впіймати гостей у швидкісних атаках. Однак, впевнена гра Де Хеа у воротах і новачка Варана в обороні нівелювали фактично всі спроби команди Лаже. Юнайтед відповів ударом Грінвуда поруч зі стійкою.

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У другому таймі тенденція продовжилася. В одному з епізодів Де Хеа виконав подвійний сейв після двох ударів Саїсса. Здавалося, що манкуніанцям не уникнути поразки. Та на 81-й хвилині МЮ вдалося забити: Варан пасом знайшов на правому фланзі Грінвуда, Мейсон хитнув оборонця і пробив у ближній кут Са – гол, перемога для гостей та рекорд за виїзними матчами АПЛ без поразок.

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