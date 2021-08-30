Погоня за рекордами в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед
В рамках 3-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на выезде минимально одолел Вулверхэмптон. Вашему вниманию видео забитого мяча и самых интересных моментов поединка.
В первом тайме "волки" несколько раз могли поймать гостей в скоростных атаках. Однако, уверенная игра Де Хеа в воротах и новичка Варана в обороне нивелировали практически все попытки команды Лаже. Юнайтед ответил ударом Гринвуда рядом со штангой.
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Во втором тайме тенденция продолжилась. В одном из эпизодов Де Хеа выполнил двойной сэйв после двух ударов Саисса. Казалось, что манкунианцам не избежать поражения. Но на 81-й минуте МЮ удалось забить: Варан пасом нашел на правом фланге Гринвуда, Мейсон качнул защитника и пробил в ближний угол Са – гол, победа для гостей и рекорд по выездным матчам АПЛ без поражений.
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