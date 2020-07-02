Аталанта – Наполі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У рамках 29-го туру італійської Серії А Аталанта з Бергамо переграла Наполі на власному полі. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

"Богиня" без дискваліфікованого Руслана Маліновського впродовж першого тайму шукала слабкі місця в обороні неаполітанців.

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Зрештою, це призвело до двох голів на старті другої половини. Спочатку після флангового навісу Гомеса впевнено головою пробив Маріо Пашаліч. А на 55-й хвилині після невдалого удару Толої м'яч опинився у Робіна Госенса, а той впевнено переграв Мерета в ближньому бою.

Попри всі старання, підопічні Дженнаро Гаттузо відіграти гандикап бергамасків так і не зуміли. Як наслідок, Наполі перервав серію без поразок в усіх турнірах після 9-ти матчів.

Аталанта перемогла Наполі та продовжила вдалу серію – Маліновський не міг допомогти, спостерігаючи за голом конкурента