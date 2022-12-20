Головний скаут Баварії Пірмін Швеглер, який обіймав цю посаду з 2021 року, заробив собі підвищення. Як повідомляє журналіст німецького Sky Sport Флоріан Плеттенберг, Швеглер стане новим спортивним директором Хоффенхайма.

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Пірмін розпочне виконання обов'язків спортивного директора, починаючи з січня. Повідомляється, що у суботу Швеглер уже був присутній на товариському матчі Хоффенхайма проти Мюнхен 1860.

Нагадаємо, що Пірмін Швеглер є колишнім професійним футболістом. Він виступав за Байєр, Айнтрахт, Хоффенхайм та Ганновер, а також за збірну Швейцарії.