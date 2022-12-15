ФІФА заплатить Манчестер Сіті 5,36 мільйонів євро за участь гравців команди у ЧС-2022.

Гравці підписують контракти з клубами, і тому клуби не дуже задоволені, коли їхні "активи" беруть участь у міжнародних матчах. Тому ФІФА розробила систему виплат, які компенсують клубам ризики, пов'язані зі втомою та травмами гравців.

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Як повідомляє SID, найбільші суми компенсації за участь своїх гравців у ЧС-2022 від ФІФА отримають Манчестер Сіті, Барселона та Баварія. Англійський клуб заробив 5,36 мільйонів євро, Барселона – 5,34 млн. євро, а Баварія – 4,97 млн. євро.

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