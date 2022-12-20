Главный скаут Баварии Пирмин Швеглер, который занимал эту должность с 2021 года, заработал себе повышение. Как информирует журналист немецкого Sky Sport Флориан Плеттенберг, Швеглер станет новым спортивным директором Хоффенхайма.

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Пирмин приступит к выполнению обязанностей спортивного директора, начиная с января. Сообщается, что в субботу Швеглер уже присутствовал на товарищеском матче Хоффенхайма против Мюнхен 1860.

Напомним, что Пирмин Швеглер является бывшим профессиональным футболистом. Он выступал за Байер, Айнтрахт, Хоффенхайм и Ганновер, а также за сборную Швейцарии.