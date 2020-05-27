Головний санітарний лікар України розповів про жорсткі обмеження, які діятимуть на матчах УПЛ

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, яких правил доведеться дотримуватись задля безпеки на стадіоні.

"Питання щодо відновлення спортивних змагань ми розглянули ще раніше на етапі розгляду послаблення карантину на другому етапі. Ми чітко прописали в постанові уряду, що дозволяється проведення змагань без глядачів не більше 50 учасників.

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Однак, за необхідності більшої кількості, питання потрібно було погоджувати з МОЗ. Тому дозвіл дав міністр охорони здоров'я, а мій підпис стоїть під тимчасовими рекомендаціями стосовно протиепідеміологічних вимог, щоб запобігти прояву коронавірусної хвороби під час футбольних ігор.

Ми узгодили 200 осіб на матчі, проте чітко прописали, на якій відстані один від одного вони повинні бути. Сама УПЛ добре підготувалася і дала рекомендації, як потрібно провести зонування. Ми не перші в цьому плані. Ми брали норми, які зараз працюють в Бундеслізі та впроваджуються в Італії. Ці умови допоможуть нам зашкодити поширенню коронавірусу, а також уникнути скупчення людей і порушення соціальної дистанції на футбольних аренах", – підсумував Ляшко в коментарі програмі Залишайся з Футболом.

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