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Главный санитарный врач Украины рассказал о жестких ограничениях, которые будут действовать на матчах УПЛ

08:52 41 Читати українською
Главный санитарный врач Украины рассказал о жестких ограничениях, которые будут действовать на матчах УПЛ
Виктор Ляшко / Фото из открытых источников

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, какие правила придется соблюдать в целях безопасности на стадионе.

"Вопрос о возобновлении спортивных соревнований мы рассмотрели еще раньше на этапе рассмотрения ослабления карантина на втором этапе. Мы четко прописали в постановлении правительства, что разрешается проведение соревнований без зрителей не более 50 участников.

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Однако, при необходимости большего количества, вопрос нужно было согласовывать с Минздравом. Поэтому разрешение дал министр здравоохранения, а моя подпись стоит под временными рекомендациями по противоэпидемиологическим требованиям, чтобы предотвратить проявления коронавирусной болезни во время футбольных игр.

Мы согласовали 200 человек на матче, однако четко прописали, на каком расстоянии друг от друга они должны быть. Сама УПЛ хорошо подготовилась и дала рекомендации, как нужно провести зонирование. Мы не первые в этом плане. Мы брали нормы, которые сейчас работают в Бундеслиге и внедряются в Италии. Эти условия помогут нам помешать распространению коронавируса, а также избежать скопления людей и нарушения социальной дистанции на футбольных аренах", – подытожил Ляшко в комментарии программе Оставайся с Футболом.

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