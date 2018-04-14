Головні новини футболу 13 квітня: відбулось жеребкування півфіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи, Баварія назвала ім'я нового головного тренера

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 13 квітня.

Жеребкування Ліги чемпіонів та Ліги Європи

У півфіналі ЛЧ були сформовані такі пари: Баварія зіграє проти Реала, а Ліверпуль поміряється силами з Ромою. Перші матчі 1/2 фіналу ЛЧ пройдуть 24 і 25 квітня, матчі-відповіді – 1 і 2 травня.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко допоміг провести жеребкування у статусі посла фіналу Ліги чемпіонів-2018 у Києві.

Цікаво, що Рома якимось чином ще перед жеребкуванням знала про майбутнього суперника у Лізі чемпіонів та навіть точно вказала дату матчу-відповіді.

У Лізі Європи між собою зіграють головні фаворити турніру Арсенал та Атлетіко. Інша пара Марсель – Зальцбург. Перші матчі 1/2 фіналу пройдуть 26 квітня, матчі-відповіді – 3 травня.

Букмекери вже визначили фаворитів у півфінальних матчах єврокубків.

Баварія визначилась із наступником Юппа Хайнкеса

Влітку мюнхенську команду очолить Ніко Ковач. З наставником Айнтрахта підписано контракт до 2021 року.

Керівництво Айнтрахта обурилось, що Баварія оголосила про призначення хорватського фахівця так рано. Адже на франкфуртську команду чекають важливі матчі наприкінці сезону. Зараз Айнтрахт бореться за вихід у Лігу Європи.

Також відомо, що Баварія заплатить за Ковача компенсацію. До Мюнхена переїде і асистент хорвата, його брат Роберт Ковач.

Ніко Ковач розпочав самостійну тренерську кар'єру в 2012 році з посади головного тренера молодіжної збірної Хорватії. Пізніше він очолював хорватську національну команду, а влітку минулого року почав керувати Айнтрахтом.

Підсумки тижня у єврокубках

УЄФА назвав найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів. На думку вболівальників, ним був півзахисник Ліверпуля Садьйо Мане. Цікаво, що сенегалець у той же час не увійшов у символічну збірну тижня ЛЧ за версією УЄФА.

Статистичний портал Whoscored найкращим у Лізі чемпіонів за тиждень назвав лідера Реала Кріштіану Роналду.

У Лізі Європи гравцем тижня визнали півзахисника Арсенала Мохамеда Елнені. Також УЄФА назвав символічну збірну тижня ЛЄ.