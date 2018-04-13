Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2017/18

У п'ятницю, 13 квітня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування півфіналу Ліги чемпіонів. Реал Мадрид, Ліверпуль, Рома та Баварія дізнались суперників.

Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів:

Баварія – Реал

Ліверпуль – Рома

Результати жеребкування 1/2 Ліги Європи 2017/18

Крім цього, було проведено жеребкування фінального матчу Ліги чемпіонів у Києві, який відбудеться 26 травня. Номінальним господарем гри став переможець пари Баварія – Реал.

La cara de #Shevchenko cuando conoció el nombre de los equipos que se enfrentarán en semifinal de Champions.

Bayern Múnich vs Real Madrid

Liverpool vs Roma pic.twitter.com/yUUHmPLlFb — El sonajero (@Elsonajeroweb) 13 квітня 2018 р.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко допоміг провести жеребкування у статусі посла фіналу Ліги чемпіонів-2018 у Києві.

Перші матчі 1/2 фіналу ЛЧ пройдуть 24 і 25 квітня, матчі-відповіді – 1 і 2 травня. Детальний розклад матчів буде опубліковано незабаром після жеребкування.