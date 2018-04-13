Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2017/18

У п'ятницю, 13 квітня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування півфіналу Ліги чемпіонів. Реал Мадрид, Ліверпуль, Рома та Баварія дізнались суперників.
Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів:
Баварія – Реал
Ліверпуль – Рома
Результати жеребкування 1/2 Ліги Європи 2017/18
Крім цього, було проведено жеребкування фінального матчу Ліги чемпіонів у Києві, який відбудеться 26 травня. Номінальним господарем гри став переможець пари Баварія – Реал.
Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко допоміг провести жеребкування у статусі посла фіналу Ліги чемпіонів-2018 у Києві.
Перші матчі 1/2 фіналу ЛЧ пройдуть 24 і 25 квітня, матчі-відповіді – 1 і 2 травня. Детальний розклад матчів буде опубліковано незабаром після жеребкування.