toggle menu
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЛІГА ЄВРОПИ

Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2017/18

14:15 30106 Читать на русском
Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2017/18
Жеребкування 1/2 Ліги чемпіонів 2017/18: результати і розклад матчів

У п'ятницю, 13 квітня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування півфіналу Ліги чемпіонів. Реал Мадрид, Ліверпуль, Рома та Баварія дізнались суперників.

Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів:

Баварія – Реал

Ліверпуль – Рома

Результати жеребкування 1/2 Ліги Європи 2017/18

Крім цього, було проведено жеребкування фінального матчу Ліги чемпіонів у Києві, який відбудеться 26 травня. Номінальним господарем гри став переможець пари Баварія – Реал.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко допоміг провести жеребкування у статусі посла фіналу Ліги чемпіонів-2018 у Києві.

Перші матчі 1/2 фіналу ЛЧ пройдуть 24 і 25 квітня, матчі-відповіді – 1 і 2 травня. Детальний розклад матчів буде опубліковано незабаром після жеребкування.

Теги
Головне Баварія Баварія Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Ліверпуль Ліверпуль Фінал Ліги чемпіонів у Києві Рома Рома Андрій Шевченко Андрій Шевченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Кузик зацікавив Челсі, – португальські ЗМІ
    Україна — 15:4155 Кузик зацікавив Челсі, – португальські ЗМІ
22
год
:
40
хв
Саутгемптон
14:30
Челсі
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук