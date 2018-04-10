Андрій Шевченко буде присутнім на жеребкуванні 1/2 Ліги чемпіонів

Світ — 9 квіт 1128
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Довбик забив перший гол за Мітьюлланд – українець приніс вольову перемогу над Копенгагеном
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Відбір ЧС-2019: Жіноча збірна України мінімально поступилась ДаніїЗбірна України — 9 квіт 385
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Гол Негрете на ЧС-1986 визнано найкращим в історії чемпіонатів світуСвіт — 9 квіт 2999
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Лунін зацікавив Наполі та Рому? Лестер та Інтер є фаворитами, – агентУкраїна — 9 квіт 1819
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Динамо флангами розбило Зорю, Гладкий вдало розпочав кар'єру в Чорноморці. Підсумки 26-го туру УПЛУкраїна — 9 квіт 1083
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