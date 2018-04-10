Андрій Шевченко буде присутнім на жеребкуванні 1/2 Ліги чемпіонів

Тренер збірної України Андрій Шевченко буде однією із головних осіб на жеребкуванні півфіналу ЛЧ.

Як повідомляє сайт УЄФА, головний тренер збірної України Андрій Шевченко в найближчу п'ятницю (13 квітня) буде головною дійовою особою на жеребкуванні півфіналів Ліги чемпіонів-2017/2018, який розпочнеться о 14:00 за київським часом.

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За інформацією Zbirna.com, вже в суботу (14 квітня) наставник національної команди планує відвідати матч Шахтар – Динамо, який відбудеться в Харкові на стадіоні "Металіст" (17:00).

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